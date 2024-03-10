Уотфорд, який посідає 13 місце в Чемпіоншипі, на офіційному сайті оголосив про відхід Валерьєна Ісмаеля з посади головного тренера. На його місце прийшов екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Том Клеверлі, який досі працював у молодіжній команді.

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Додамо, що Клеверлі також працював із сином Шевченка, Крістіаном, в академії "шершнів". Так, нещодавно Том залишився вражений ефектним голом Шевченка-молодшого.

Відзначимо, що Клеверлі вперше очолив дорослу команду – досвід з Уотфордом U-18 був для 34-річного фахівця першим у тренерській кар'єрі.

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