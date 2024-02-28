Шевченко-молодший шокував зіркового тренера і може піти на підвищення: "Батько пишався б цим голом"
Головний тренер Уотфорда U-17 Том Клеверлі розхвалив Крістіана Шевченка, який відзначився голом у переможному півфіналі Кубка розвитку.
"Він забив гол, яким би пишався його батько. Останнім часом Крістіан був фантастичним для нас. Здається, це його сьомий гол у останніх семи іграх.
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Він наблизив для себе шанс піднятися у команду U-21. Він нестримний у всіх аспектах гри, я справді вражений", – заявив Клеверлі, який і сам виступав на дуже серйозному рівні (Манчестер Юнайтед, збірна Англії).
Нагадаємо, 17-річного Крістіана Шевченка було включено до резервного складу збірної України U-19. Він також має право виступати за збірні Англії або США.
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