"Він забив гол, яким би пишався його батько. Останнім часом Крістіан був фантастичним для нас. Здається, це його сьомий гол у останніх семи іграх.

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Він наблизив для себе шанс піднятися у команду U-21. Він нестримний у всіх аспектах гри, я справді вражений", – заявив Клеверлі, який і сам виступав на дуже серйозному рівні (Манчестер Юнайтед, збірна Англії).

Нагадаємо, 17-річного Крістіана Шевченка було включено до резервного складу збірної України U-19. Він також має право виступати за збірні Англії або США.

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