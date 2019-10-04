"Тренер-невдаха, який злив всі свої команди", – Хацкевич розкритикував журналістів та отримав жорстку відповідь

Український футбол сколихнув черговий конфлікт – екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич розкритикував відомих вітчизняних журналістів. Зокрема, головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова та його заступника Андрія Шахова. Ті не залишилися без відповіді.

Що говорив Хацкевич

"Від критики в інтернеті я взагалі абстрагувався. Або не читаю взагалі. Сенс звертати увагу на це? Один з важливих моментів в нашій розмові з Ігорем Суркісом – ті люди, які перебувають біля клубу.

"Була і ненормативна лексика", – Хацкевич прокоментував відставку з Динамо

Це Андрій Шахов, який позиціонує себе таким вболівальником зі стажем, який переживає за Динамо. І Франков. Я бачу цих людей тільки тоді, коли команда летить кудись на якийсь міжнародний матч. Я бачу, в якому вигляді вони перебувають в цій лаунж-зоні. Потім я цих людей бачу через 5-6 годин на прес-конференції, в якому вони стані, бачу, як вони поводяться, як поводився Франков на прес-конференції в Швейцарії після Янг Бойз.

Я бачу, який настрій у них після перемоги, і який після поразки або нічиєї. Після виграшної зустрічі жодного запитання немає від Шахова. Якщо команда виграла, то він в стороні, з комп'ютером, келишком пива, бутербродом. Команда програла – в першому ряду, тягне руку. Таке відчуття, що людина купила собі вентилятор і поставила його біля унітазу. І вона терпить, чекає, їй вже в туалет хочеться, але немає приводу, щоб ось це г**но на вентилятор пустити. І як тільки з'являється привід – г**но летить на всі боки.

Ти можеш говорити на Хацкевича, але тоді обмеж клуб від цього. Напиши: "У всьому винен Хацкевич, він – такий г***он". Але він каже про футболістів, тактику. Так ти займайся своєю справою. Я говорив Ігорю Михайловичу, що таких не повинно бути біля команди. Критика сприймається нормально, але коли це переходить вже в якусь жовч, це неприємно. І молоді пацани читають це. Я переживу.

Прізвище Несенюка теж звучало, коли ми розмовляли з Ігорем Михайловичем. Я розумію, що людина заслужена, але є молоді креативні хлопці, які будуть створювати імідж клубу. На це я не можу вплинути, я не можу звільнити людину. Несенюк теж їздив з нами на ігри. Я висловив претензії, але, як бачимо, нічого не змінюється. Це одна з основних складових, як клуб підноситься в пресі. Такого не повинно бути", – сказав Хацкевич в ефірі Вацко Light.

Франков: Ви просто клоун-невдаха

"В принципі, чекав чогось в цьому роді, але сподівався, що Хацкевичу все ж вистачить розуму промовчати. Коментувати це – нижче будь-якої гідності, в тому числі і тому, що в цьому віці людина вже не порозумнішає. Тільки два зауваження.

Хацкевич: У мене було дві чудові пропозиції – треба було піти з Динамо раніше

1. Я фізично не міг нічого питати і тим більше перебувати в центрі уваги після Янг Бойз по дуже простій причині: обидва матчі я дивився по телевізору, мене не було в Швейцарії, і навіть в Києві я не виїжджав з редакції "Футболу". Це легко перевірити. Тупить або Хацкевич, або хтось із його нібито друзів, які весь цей час нашіптували йому на вухо. Ну, ви знаєте: ти красень і д'Артаньян, до величі один крок, але навколо вороги.

2. Фундаментальне питання: а навіщо Франкову і Шахову (які всюди звинувачуються в продинамівський позиції, до слова) критикувати гру клубу? Нам що, робити нічого?! Нічим зайнятися? Чи ми злісні карлики, які отримуємо задоволення від зазіхань на світлий образ Хацкевича?

Може, Ігор Суркіс нам замовляв матеріали такого роду? Так ви, шановний, не крутіть п'ятою точкою, а так і скажіть: "Суркіс платив Франкову і Шахову за критичні статті проти Хацкевича персонально". Скажіть, а ми разом з читачами, глядачами, уболівальниками весело посміємося.

Коротше. Блискучий півзахисник і, можливо, непогана людина, але ніякий тренер-невдаха, що злився на всіх своїх робочих місцях і злив всі свої команди, працював так довго лише через довге терпіння і доброту роботодавців. Знайдіть собі клуб чи збірну, добийтеся з ними успіху і після цього будете розкривати рот. В даний момент ви просто клоун-невдаха, який погіршує своє становище неадекватними висловлюваннями", – написав Франков у Telegram.

Шахов: Ось так він і нашу команду тренував

"Виходить так: я – вболівальник Динамо на контракті у Суркіса, але при цьому радію поразкам Динамо. Я завдавав шкоду Динамо, але президент мені ці статті замовляв і, якщо я на контракті, то і проплачував... Загалом, головні винуватці провалу Хацкевича в Києві – Шахов і Суркіс, який, до того ж, ще й премію за перше місце в групі смерті не виплатив. Логіка геніальна. Ось так він і нашу команду тренував, тактику розробляв...

Мені навіть приємно стати першим журналістом, якому головний тренер великого клубу присвятив полум'яну промову на кілька абзаців. Кажуть, що після бійки кулаками не махають. Він вирішив помахати – його право. Я не буду. Не буду виправдовуватися і наводити аргументи, не буду розповідати щось у відповідь і тим більше перебільшувати, додумувати і придумувати.

Хацкевич: Гусєв взяв Гармаша за майку і завів в туалет – зараз такого лідера в Динамо немає

Друзі мої, я засмучений. Тепер мене точно не візьмуть працювати в московське Динамо, яке стане наступним після Динамо Мінськ (9 місце в 2007 році), Динамо-2 Київ (14 місце з 16 команд і очко від останнього місця) , збірної Білорусії і першої команди Динамо, які ним були доведені до ручки.

З горя і печалі я просто взяв і купив вентилятор. І тепер чекаю нової проплати, щоб його увімкнути", – написав Шахов у Facebook.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері