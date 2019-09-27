"Була і ненормативна лексика", – Хацкевич прокоментував відставку з Динамо

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич пригадав свою відставку з київського клубу.

"Знаючи стосунки між мною та Суркісом, ніяких питань і образи не виникло. Можна було зустрітися, щоб висловити наші думки, але після матчу з Брюгге (3:3) ми зідзвонились і він сказав: "Ти не звільнений, тобі просто потрібно відпочити трішки".

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Чи розумів я, що матч проти Брюгге стане для мене останнім? Звичайно, коли ти не виконуєш основне завдання. Я розумію, чому було поставлене ​​завдання потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів: фінансова сторона – досить висока в цьому турнірі.

Чи був Брюгге прохідним суперником? Звичайно. Дві рівні команди. Всі ще живуть кінцем 90-х і пам'ятають все це (досягнення Динамо – прим. "Футбол 24"). Але футбол змінився. Вирішують моменти і епізоди, а й удача потрібна. Гол на чужому полі дуже впливає в матчах на виліт.

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Відставка у випадку невиходу до Ліги чемпіонів? Це не було ніде прописано. Це ж була ініціатива Суркіса: зустрітися і поговорити після закінчення мого контракту з Динамо. У нас відбулась досить жорстка розмова. Була і ненормативна лексика, адже ми обидва – запальні.

Вихід до Ліги чемпіонів я не міг гарантувати. Будь-який тренер теж би не зміг. Все залежить від жеребкування, удачі і стану команди. Основне завдання було – виграти чемпіонат", – поділився Хацкевич в коментарі Вацко Live.

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