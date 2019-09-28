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Хацкевич: Гусєв взяв Гармаша за майку і завів в туалет – зараз такого лідера в Динамо немає

11:13 1273 Читать на русском
Хацкевич: Гусєв взяв Гармаша за майку і завів в туалет – зараз такого лідера в Динамо немає
Денис Гармаш та Олег Гусєв / фото: П. Дацковський

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про важливість лідера роздягальні команди.

"Хлопці знають мою думку про те, що у нас не вистачало справжнього лідера. Останній, хто був – це Олег Гусєв. Наприклад, матч із Партизаном в Сербії. Ми програвали 0:2 після першого тайму.

"Гармаш – непередбачуваний гравець: якщо отримав картку, то матч для нього завершений", – Хацкевич

Гусєв був в запасі, а Гармаш демонстрував неадекватну поведінку. Олег взяв його за майку і завів в туалет. Що він з ним там робив, я не знаю. Ми не звертали увагу. Коли вже всі виходили на поле, він його звідти випустив і дав чарівний пендель. У другому таймі Гармаш був зовсім іншим.

Зараз немає такого. Я говорив Сидорчуку: ти капітан команди, неважливо, що про тебе будуть думати, ти маєш право. Він каже, що мало грає. Алессандро Костакурта був у Мілані до 38 років. В останні два роки він проводив 5-7 матчів у сезоні, але був лідером роздягальні. Карло Анчелотті для цього його і залишив в команді: йому потрібен був авторитетна людина в роздягальні, яка не соромиться у своїх висловлюваннях і діях.

Хацкевич назвав форварда, якого ставив за приклад Бєсєдіну – цікавий вибір

З поточного складу потенціал стати лідером є у Віталія Миколенка. Ці якості у нього є. У цьому віці потрібно демонструвати гру, щоб до тебе прислухалися. Віктор Циганков теж може, але він більш інтелігентний", – розповів Хацкевич у програмі Вацко Live.

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Хацкевич назвав форварда, якого ставив за приклад Бєсєдіну – цікавий вибір
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