Хацкевич: Гусєв взяв Гармаша за майку і завів в туалет – зараз такого лідера в Динамо немає

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про важливість лідера роздягальні команди.

"Хлопці знають мою думку про те, що у нас не вистачало справжнього лідера. Останній, хто був – це Олег Гусєв. Наприклад, матч із Партизаном в Сербії. Ми програвали 0:2 після першого тайму.

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Гусєв був в запасі, а Гармаш демонстрував неадекватну поведінку. Олег взяв його за майку і завів в туалет. Що він з ним там робив, я не знаю. Ми не звертали увагу. Коли вже всі виходили на поле, він його звідти випустив і дав чарівний пендель. У другому таймі Гармаш був зовсім іншим.

Зараз немає такого. Я говорив Сидорчуку: ти капітан команди, неважливо, що про тебе будуть думати, ти маєш право. Він каже, що мало грає. Алессандро Костакурта був у Мілані до 38 років. В останні два роки він проводив 5-7 матчів у сезоні, але був лідером роздягальні. Карло Анчелотті для цього його і залишив в команді: йому потрібен був авторитетна людина в роздягальні, яка не соромиться у своїх висловлюваннях і діях.

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З поточного складу потенціал стати лідером є у Віталія Миколенка. Ці якості у нього є. У цьому віці потрібно демонструвати гру, щоб до тебе прислухалися. Віктор Циганков теж може, але він більш інтелігентний", – розповів Хацкевич у програмі Вацко Live.