Хацкевич: Суркіс не виплатив обумовлений бонус за перше місце у групі Ліги Європи

Екс-наставник київського Динамо Олександр Хацкевич пригадав, чому Ігор Суркіс не виплатив команді преміальні за виконане завдання.

"Ми не отримали бонус за те, що посіли перше місце в групі Ліги Європи 2018/19. Обумовлений бонус ще до того, як цей турнір почався.

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І я не можу пояснити хлопцям, що президент клубу повівся на слова Ігоря Циганика. Той же Вітя Леоненко також сказав, що за таку гру (мова йде про поразку від Яблонця 0:1 – прим.) оштрафував би. Є договір, і треба його дотримуватися. І футболістам все це було озвучено. Все говорилося перед командою до початку турніру. Під час змагання ніхто нічого не змінює", – розповів Хацкевич у програмі Вацко Light.

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Нагадаємо, білоруський фахівець залишив Динамо у серпні цього року після того, як віце-чемпіони України під його керівництвом втретє поспіль не пройшли у груповий раунд Ліги чемпіонів. На посаді його змінив спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.

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