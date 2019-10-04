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Хацкевич: У мене було дві чудові пропозиції – треба було піти з Динамо раніше

21:53 1245 Читать на русском
Хацкевич: У мене було дві чудові пропозиції – треба було піти з Динамо раніше
Олександр Хацкевич / Фото з відкритих джерел

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич шкодує, що не покинув київську команду раніше – у білоруського фахівця були привабливі пропозиції від інших клубів.

"Коли у мене закінчився дворічний контракт, Ігор Михайлович мене покликав. У нас відбулась досить серйозна і відверта розмова. Ми у цей день нічого не підписували, зрештою, не було мого рішення. Він чекав, готовий я чи ні.

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У мене було дві чудові пропозиції влітку, але я залишився в Динамо. У мене хороші стосунки з футболістами. Вони знають, що я вимогливий. Але мені потрібно було піти раніше. Це моя помилка і я її визнаю.

Найгірший матч під моїм керівництвом? Напевно це гра-відповідь проти Янг Бойз. Мені не вдалось донести до хлопців, що ми ще не виграли цей матч. Вже після перших п’яти хвилин було зрозуміло, як команда гратиме. Футболісти вийшли так, ніби ми вже у раунді плей-офф.

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Найкраща гра? Мені сподобався матч з Зіркою. Нам вперше вдався тижневий цикл. І те, як ми там зіграли, було для мене показником того, як команда повинна грати", – пригадав Хацкевич у програмі Вацко Light.

До слова, після фіаско із невиходом у груповий раунд Ліги чемпіонів Хацкевича було звільнено з Динамо. Новим керманичем київського клубу став Олексій Михайличенко, який свого часу вже очолював столичну команду.

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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Ігор Суркіс
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