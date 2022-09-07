Колишній асистент Володимира Шарана у Минаї Микола Цимбал увійшов у тренерський штаб футбольної команди Красава.

Минай розірвав контракт з помічником Шарана – він виводив команду на скандальний матч проти Шахтаря

Прес-служба скандального російського клубу у соціальній мережі Instagram представила українця у якості одного з коучів і привітала з днем народження.

До слова, Красава заявлений у 2-й дивізіон Кіпру. У команді вже є три наших співвітчизники – Микола Морозюк, Віталій Квашук та Євген Будник.

Нагадаємо, Цимбал трудився у Минаї з початку створення клубної ДЮСШ. За цей час він встиг попрацювати тренером молодіжної та першої команд, входив у штаби Василя Кобіна та Володимира Шарана.

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