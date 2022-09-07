Бывший ассистент Владимира Шарана в Минае Николай Цымбал вошел в тренерский штаб футбольной команды Красава.

Минай расторг контракт с помощником Шарана – он выводил команду на скандальный матч против Шахтера

Пресс-служба скандального российского клуба в социальной сети Instagram представила украинца в качестве одного из коучей и поздравила с днем ​​рождения.

К слову, Красава заявлен во 2-й дивизион Кипра. В команде уже есть три наших соотечественника – Николай Морозюк, Виталий Квашук и Евгений Будник.

Напомним, Цымбал трудился в Минае с начала создания клубной ДЮСШ. За это время он успел поработать тренером молодежной и первой команды, входил в штабы Василия Кобина и Владимира Шарана.

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