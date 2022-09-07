Читачі цих рядків мають велику перевагу – ми вже знаємо, що епоха Доменіко Тедеско в РБ Лейпциг закінчилася. Німецькі видання, коли публікували свої матеріали, ще цією інформацією не володіли. На той момент офіційного підтвердження ще було. Проте для журналістів такий підсумок був очевидним. Для красивого слова можна було б сказати, що фахівця звільнив Шахтар. Частково це справді так. З іншого боку, все до того йшло щонайменше уже кілька тижнів. У команди останнім часом проблеми з результатами і, що найголовніше, з грою.

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Вирішувати це вже буде інший менеджер. Тедеско ж наостанок отримав чергову порцію ганьби. Німецька преса пише про провал своєї команди, як про буденність. Ба більше – про невідворотність. Там чудово розуміють, у якій ситуації опинився Шахтар. З повагою ставляться до української команди, але зараз це зовсім не той рівень. Водночас перемогу "гірників" не називають випадковою. Визнають – Лейпциг програв заслужено. Точніше, заслужено програв Лейпциг Тедеско.

Kicker: "Перебіг матчу – це божевілля"

РБ Лейпциг пропустив чотири голи вдруге поспіль. У ганебній поразці від донеччан вирішальним насамперед став другий гол. Реакції на поразку в Франкфурті майже не було. РБ знову пропустив чотири голи. Саксонці хоч і володіли перевагою у грі, але не використали свої шанси проти добре організованої оборони Шахтаря. Забили лише один м'яч, а Гулачі пропустив чотири! Він практично сам відкрив рахунок невдалим пасом перед 0:1.

Хоча його команда пережила чергове фіаско, тренер не переживає за своє майбутнє. Гулачі після матчу знову дав зрозуміти, що гравці все ще за Тедеско: "Тренер нічого не може вдіяти з пропущеними голами". З огляду на майбутні виклики, виглядає сумнівним, що Лейпциг змінить тенденцію у найближчих іграх. У Бундеслізі дортмундська Боруссія в суботу, а 14 вересня в знову в Лізі чемпіонів – мадридський Реал.

BILD: "Тедеско йде після ганьби"

"Через три дні після розгрому у Франкфурті з рахунком 0:4 РБ Лейпциг також зробив дурницю в Лізі чемпіонів, зазнавши домашньої поразки від Шахтаря з рахунком 1:4. Доменіко Тедеско втрачає роботу після провалу на старті сезону. Тренер випробовує все проти донеччан. Він вперше об’єднує атакувальне тріо Вернер-Сілва-Нкунку, у захисті перемикається на четвірку, вперше випускає Діало у стартовому складі. Але нічого не допомагає. Через чверть години після старту матчу Лейпциг приймає холодний душ. Голкіпер Петер Гулачі фальшивить справа, фальшивить зліва – а потім абсолютно без потреби віддає м’яч Шведу, якому залишається лише пробити у порожні ворота.

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Для бомбардира Мар'яна Шведа це омріяний дебют: лише п'ятьма днями раніше він повернувся в Україну з бельгійського Мехелена. Зараз перша гра у Лізі чемпіонів і його результативний дебют. Мудрик і Траоре своїми голами закріплюють поразку РБ – і звільнення Тедеско? Більш ніж під питанням, чи залишиться він на тренерській лавці до матчу проти Дортмунда в суботу.

SueddeutscheZietung: "Наступне фіаско"

РБ Лейпциг несподівано і заслужено поступився Шахтарю в Лізі чемпіонів. Глядачі свистять, дебати про майбутнє тренера мають стати голоснішими. Слово криза стає постійним супутником володаря Кубка Німеччини. Дискусії щодо тренера Доменіко Тедеско активізувалися ще після попереднього фіаско. Поразка з рахунком 0:4 від Айнтрахта у Франкфурті призвела до припущень, що уродженець Лейпцига Марко Розе, колишній тренер Дортмунда та Гладбаха, може очолити команду. Безпосередньо перед грою з Шахтарем бос РБ Олівер Мінцлафф поклав на команду відповідальність: "Сьогодні я чітко очікую реакції".

Тедеско намагався зробити якомога більше. Зокрема, випустив у складі 5 інших гравців. Результат – українці щось на зразок Попелюшки топ-класу. Лише один раз вони зіткнулися з незручною ситуацією в першому таймі. Після перерви Лейпциг збільшив темп. Вдалося забити, але відразу після цього Мудрик обдурив Сімакана і асистував Шведу. Кінцівка гри пройшла під знаком бездумних спроб Лейпцига знову зрівняти рахунок. Натомість Шахтар вразив ультимативною контратакою, яку завершив Мудрик. Далі ще гірше – Лассіна Траоре, який вийшов на заміну, зробив рахунок 4:1. Борусія Д та Реал чекають на Лейпциг наступного тижня.

RB-FANS: "Без ідей, без удачі, без очок... без тренера?"

Після 1:4 від Шахтаря на місці Лейпцига залишилися лише руїни. РБ із великим відсотком володіння м’ячем, але мало ідей, Донецьк із смертельною реалізацією шансів та удачею. У підсумку – 1:4 і ще один крок до прірви. Тедеско спробував проти українців справжню новинку. Шлагер із Лаймером у старті, чотири захисники, Діалло, Сілва, Нкунку, Собослай і Вернер – на полі. Гарний вибір на папері. Звичайно, Лейпцигу не пощастило і, звичайно, було кілька дивних голів, але наприкінці команда не могла придумати нічого конструктивного. Тому поразка не була незаслуженою.

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Якби Лейпциг програв 0:1 з голом у пізній контратаці, це було б не так страшно. Майже не було хороших ідей проти українців, які глибоко оборонялися. Ментально команда знову розсипалася після другого гола. Все це не новина. Це проблеми, які останніми місяцями стають все більш частими та очевидними. Рідко в історії РБ Лейпциг було дві катастрофи такого масштабу поспіль. Так, у минулому сезоні, але тоді суперниками були Баварія та Манчестер Сіті. Це були попереджувальні ознаки неминучої відставки. Цілком правильно, що Тедеско зараз перебуває під критикою. Франкфурт і Донецьк – це не команди світового рівня. Таких суперників Лейпциг повинен перемагати. Ніщо не вказує на те, що тренер може впоратися зі складними завданнями, які попереду. Навпаки, ситуація лише погіршується.