Контракт Миколи Цимбала розірваний за обопільною згодою, інформує прес-служба клубу. Рішення було ухвалене ще перед стартом сезону, однак публічно повідомили лише зараз.

Перші очки Шарана на чолі команди Селезньова у відеоогляді поєдинку Минай – Колос – 1:1

Цимбал працював у Минаї ще тоді, коли структура клубу обмежувалася лише ДЮСШ. За цей час в різні роки він обіймав посади тренера у молодіжній та першій командах закарпатців. Цимбал часто виконував обов'язки тимчасового головного тренера, зокрема, саме він виводив Минай на скандальний матч проти Шахтаря у травні 2021 року. Тоді закарпатці закрилися у роздягальні і не хотіли виходити на гру, але через півгодини таки з'явилися (поразка 0:4).

Нагадаємо, Минай під керівництвом Шарана розпочав новий сезон з поразки Олександрії (1:2) і нічиєї проти Колоса (1:1).

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