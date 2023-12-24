"Я великий шанувальник системи VAR, але я не знаю, де вона була, бо думаю, що VAR переоцінив момент. Арбітр і лайнсмен мають чудовий вид, вони ухвалюють рішення, використовуючи весь свій досвід. Це виходить за рамки, тому що вони вміють знаходити контакт.

Результативна помилка Миколенка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Евертон – 2:1

Вони знаходять контакт практично з усім. Кількість контактів у грі, яку ми всі знаємо, викликає тривогу. Вони віддають перевагу пенальті, коли хтось наступив на палець ноги. Коли вам наступають на ногу в черзі на метро, ви не падаєте. Очевидно, в наш час це є покаранням", – наводить слова Дайча Goal.

Додамо, що наставник Миколенка і Ко має на увазі скасований гол Калверта-Льюїна – в тому епізоді Андре Гомеш з порушенням правил відібрав м'яч у захисника Тоттенхема.

Евертон програв Тоттенхему, перервавши ідеальну серію – Миколенко потужно повернувся, але помилився під час гола