Тренер Миколенка розгніваний через скасований гол Евертона після перегляду VAR: "Знаходять контакт практично з усім"
Наставник Евертона Шон Дайч залишився незадоволений роботою суддів у поєдинку 18-го туру АПЛ проти Тоттенхема.
"Я великий шанувальник системи VAR, але я не знаю, де вона була, бо думаю, що VAR переоцінив момент. Арбітр і лайнсмен мають чудовий вид, вони ухвалюють рішення, використовуючи весь свій досвід. Це виходить за рамки, тому що вони вміють знаходити контакт.
Результативна помилка Миколенка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Евертон – 2:1
Вони знаходять контакт практично з усім. Кількість контактів у грі, яку ми всі знаємо, викликає тривогу. Вони віддають перевагу пенальті, коли хтось наступив на палець ноги. Коли вам наступають на ногу в черзі на метро, ви не падаєте. Очевидно, в наш час це є покаранням", – наводить слова Дайча Goal.
Додамо, що наставник Миколенка і Ко має на увазі скасований гол Калверта-Льюїна – в тому епізоді Андре Гомеш з порушенням правил відібрав м'яч у захисника Тоттенхема.
Евертон програв Тоттенхему, перервавши ідеальну серію – Миколенко потужно повернувся, але помилився під час гола