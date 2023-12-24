"Я большой поклонник системы VAR, но я не знаю, где она была, потому что я думаю, что VAR переоценил момент. Арбитр и лайнсмен имеют отличный вид, они принимают решения, используя весь свой опыт. Это выходит за рамки, потому что они умеют находить контакт.

Результативная ошибка Миколенко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Эвертон – 2:1

Они находят контакт практически со всем. Количество контактов в игре, которую мы все знаем, вызывает тревогу. Они предпочитают пенальти, когда кто-то наступил на палец ноги. Когда вам наступают на ногу в очереди в метро, вы не падаете. Очевидно, в наше время это является наказанием", – приводит слова Дайча Goal.

Добавим, что наставник Миколенко и Ко имеет в виду отмененный гол Калверта-Льюина – в том эпизоде Андре Гомеш с нарушением правил отобрал мяч у защитника Тоттенхэма.

Эвертон проиграл Тоттенхэму, прервав идеальную серию – Миколенко мощно вернулся, но ошибся во время гола