Головний тренер Суонсі Люк Вільямс розповів, чому нападник Микола Кухаревич не потрапляв до заявки у трьох попередніх матчах.

Микола востаннє виходив у складі Суонсі місяць тому, а в трьох попередніх зустрічах навіть не потрапляв до заявки. Наставник "лебедів" озвучив банальну причину.

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"Кухаревич отримав травму. У нього була можливість грати, але тепер він знову травмований", – наводить слова Вільямса Swans Express.

Зазначимо, що Кухаревич провів 13 матчів у цьому сезоні за Суонсі, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює українця в 1,5 млн євро.

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