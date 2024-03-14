"На початку літа я приїхав до Польщі. Я намагався повернутися у форму. Це були не тести, не огляд, а просто підтримання форми. Спочатку у Варті, а потім на кілька днів у Легії. Через деякий час з нами зв'язався Лехія, і ми почали спілкуватися. На той момент все було на місці, я міг брати участь у таких розмовах. З Лехією ми швидко домовилися.

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Чим все закінчилося із Зорею? Там ще нічого закінчилося. Все ще тільки на початковій стадії, тому я не можу багато сказати", – поділився Хлань в коментарі журналісту Пьотру Слонці.

Нагадаємо, 21-річний хавбек подавав великі надії, однак відмовився продовжувати контракт зі Зорею, за що опинився в дублі. Минулого літа Хлань в односторонньому порядку розірвав угоду і приєднався до Лехії, де проводить сильний сезон – 5 матчів та 4 голи у 15 матчах.

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