Главный тренер Суонси Люк Уильямс рассказал, почему нападающий Николай Кухаревич не попадал в заявку в трех предыдущих матчах.

Николай в последний раз выходил в составе Суонси месяц назад, а в трех предыдущих встречах даже не попадал в заявку. Наставник "лебедей" озвучил банальную причину.

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"Кухаревич получил травму. У него была возможность играть, но теперь он снова травмирован", – приводит слова Уильямса Swans Express.

Отметим, что Кухаревич провел 13 матчей в этом сезоне за Суонси, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает украинца в 1,5 млн евро.

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