toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТАЙСОН ШАХТАР - ДИНАМО

Тренер Кальярі запросив фанатів команди випити пива у барі – неабияка щедрість творця однієї з головних сенсацій сезону

11:27 774 Читать на русском
Тренер Кальярі запросив фанатів команди випити пива у барі – неабияка щедрість творця однієї з головних сенсацій сезону
Роландо Маран / Сайт Кальярі

Головний тренер Кальярі Роландо Маран підтримує тісні зв'язки з прихильниками сардинської команди.

Італійський фахівець запрошував вболівальників на випивку у одній з місцевих піцерій.

Мілевський повернувся у Київ і зустрівся з Алієвим – фото зіркового дуету з пивного бару

Фанатам явно сподобалася така ідея, тому вони рекомендували Марану готувати свій гаманець. Співами "Маране, плати нам, плати нам!" вони просто розірвали будівлю. Достеменно невідомо, на яку суму збіднів 56-річний тренер, але подібна єдність з вболівальниками викликає лише захоплення.

Нагадаємо, Кальярі демонструє чудові результати у поточному сезоні – після 12 турів команда Марана йде на четвертій сходинці Серії А.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

blog_ava
Тайсон зізнався, що хотів повернутися до Бразилії після расистського скандалу у матчі Шахтар – Динамо
06:00
3520
Теги
Відеоновини Італія Кальярі Кальярі футбольні фанати Роландо Маран Роландо Маран
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
8
год
:
47
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук