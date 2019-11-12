Тренер Кальярі запросив фанатів команди випити пива у барі – неабияка щедрість творця однієї з головних сенсацій сезону

Головний тренер Кальярі Роландо Маран підтримує тісні зв'язки з прихильниками сардинської команди.

Італійський фахівець запрошував вболівальників на випивку у одній з місцевих піцерій.

Мілевський повернувся у Київ і зустрівся з Алієвим – фото зіркового дуету з пивного бару

Фанатам явно сподобалася така ідея, тому вони рекомендували Марану готувати свій гаманець. Співами "Маране, плати нам, плати нам!" вони просто розірвали будівлю. Достеменно невідомо, на яку суму збіднів 56-річний тренер, але подібна єдність з вболівальниками викликає лише захоплення.

Нагадаємо, Кальярі демонструє чудові результати у поточному сезоні – після 12 турів команда Марана йде на четвертій сходинці Серії А.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду