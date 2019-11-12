Тренер Кальяри пригласил фанатов клуба выпить пива в баре – большая щедрость создателя одной из главных сенсаций сезона

Главный тренер Кальяри Роландо Маран поддерживает тесные связи с поклонниками сардинской команды.

Итальянский специалист приглашал болельщиков на выпивку в одной из местных пиццерий.

Милевский вернулся в Киев и встретился с Алиевым – фото звездного дуэта из пивного бара

Фанатам явно понравилась такая идея, поэтому они рекомендовали Марану готовить свой кошелек. Пением "Маран, плати нам, плати нам!" они просто разорвали здание. Точно неизвестно, на какую сумму обеднел 56-летний тренер, но подобное единство с болельщиками вызывает только восхищение.

Напомним, Кальяри демонстрирует превосходные результаты в текущем сезоне – после 12 туров команда Марана идет на четвертом месте Серии А.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду