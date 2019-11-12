toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТАЙСОН ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Тренер Кальяри пригласил фанатов клуба выпить пива в баре – большая щедрость создателя одной из главных сенсаций сезона

11:27 9 Читати українською
Тренер Кальяри пригласил фанатов клуба выпить пива в баре – большая щедрость создателя одной из главных сенсаций сезона
Роландо Маран / Сайт Кальяри

Главный тренер Кальяри Роландо Маран поддерживает тесные связи с поклонниками сардинской команды.

Итальянский специалист приглашал болельщиков на выпивку в одной из местных пиццерий.

Милевский вернулся в Киев и встретился с Алиевым – фото звездного дуэта из пивного бара

Фанатам явно понравилась такая идея, поэтому они рекомендовали Марану готовить свой кошелек. Пением "Маран, плати нам, плати нам!" они просто разорвали здание. Точно неизвестно, на какую сумму обеднел 56-летний тренер, но подобное единство с болельщиками вызывает только восхищение.

Напомним, Кальяри демонстрирует превосходные результаты в текущем сезоне – после 12 туров команда Марана идет на четвертом месте Серии А.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

blog_ava
Хавбек Александрии Третьяков обвинил арбитра в убийстве украинского футбола
00:07
269
Теги
Кальяри Кальяри Италия футбольные фанаты Видеоновости Роландо Маран Роландо Маран
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
10
час
:
0
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук