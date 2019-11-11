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Мілевський повернувся у Київ і зустрівся з Алієвим – фото зіркового дуету з пивного бару

20:57 1412 Читать на русском
Мілевський повернувся у Київ і зустрівся з Алієвим – фото зіркового дуету з пивного бару
Мілевський і Алієв / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський повернувся до столиці України, де зустрівся зі своїм колишнім одноклубником і давнім другом – Олександром Алієвим.

Екс-гравці київського Динамо зустрілись у пивному барі "Міля", який належить агентові нападника – Олександру Панкову.

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Алієв опублікував у своєму Instagram спільну фотографію, під якою залишив підпис: "А от ми і разом". Наразі Мілевський разом з Динамо Брест активно бореться за титул чемпіона Білорусі, тому не має вільного часу для зустрічей з друзями. Втім, розпочалась двотижнева пауза на матчі збірних, яка посприяла возз'єднанню 34-річного форварда з Алієвим.

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А вот мы и вместе

Допис, поширений Алиев Саша88 (@aliev_sasha88)

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Теги
Динамо Динамо Олександр Алієв Олександр Алієв Артем Мілевський Артем Мілевський Світ
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