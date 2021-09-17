Головний тренер польської Легії Чеслав Міхнєвіч привернув увагу до своєї персони не лише через перемогу над московським Спартаком у стартовому турі Ліги Європи.

Російський колектив зазнав поразки від Легії, пропустивши на останніх хвилинах. Через це 51-річний наставник поляків очікувано прийшов на післяматчеву прес-конференцію із чудовим настроєм.

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Міхнєвіч перед початком спілкування з журналістами відкрив кілька пляшок пива, які стояли перед ним, а під час самої бесіди насолоджувався напоєм. Чеслав ще й вирішив пригостити свого гравця Матеуша В'єтеску і прес-аташе. Це все зафіксували камери.

До слова, вже у наступному турі Ліги Європи сезону 2021/22 команда Ігоря Харатіна буде протистояти англійському Лестеру. Також у суперниках Легії ще є італійський Наполі.

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