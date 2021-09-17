Главный тренер польской Легии Чеслав Михневич привлек внимание к своей персоне не только из-за победы над московским Спартаком в стартовом туре Лиги Европы.

Российский коллектив потерпел поражение от Легии, пропустив на последних минутах. Из-за этого 51-летний наставник поляков ожидаемо пришел на послематчевую пресс-конференцию с отличным настроением.

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Михневич перед началом общения с журналистами открыл несколько бутылок пива, которые стояли перед ним, а во время самой беседы наслаждался напитком. Чеслав еще и решил угостить своего игрока Матеуша Вьетеску и пресс-атташе. Это все зафиксировали камеры.

К слову, уже в следующем туре Лиги Европы сезона 2021/22 команда Игоря Харатина будет противостоять английскому Лестеру. Также в соперниках Легии еще есть итальянский Наполи.

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