Програму Ліги Європи продовжують розтягувати, виносячи один з матчів на середу. Цього разу така доля спіткала поєдинок між Спартаком і Легією у Москві. Для українських вболівальників тут був свій інтерес: по-перше, в основі поляків вийшов наш Ігор Харатін, а по-друге – Росія є нашим конкурентом по боротьбі за топ-10 у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Легія Харатіна пропустила курйозний гол у польській першості – відео скандального епізоду, який вирішив долю поєдинку

Москвичі володіли ініціативою протягом усією зустрічі, але в першому таймі значної ігрової переваги над гостями вони не мали. До 25-ї хвилини на полі навіть моментів не виникало, причому у господарів ще й зламався Зобнін – замість нього довелося випускати Хендрікса. До перерви підопічні Руя Віторії провели лише два гольових епізоди – Промес пробивав у дальню дев'ятку метрів з 22-х, а Ларссон з краю штрафного потужно стріляв по центру. В обох випадках Боруц виручи Легію. Крім того, можна згадати непоганий вихід Ларсона на ударну позицію з пострілом з-за меж карного майданчика, після якого м'яч пролетів над правим верхнім кутом.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. В другому таймі перевага Спартака перетворилася у тотальну. Москвичі проводили атаку за атакою, створюючи якісні моменти. Поляки намагалися вирівняти гру замінами – зокрема, на 59-й хвилині з поля пішов Харатін, який завершив з 14 передачами та двома виносами. Це не допомагало. Кілька разів Легія відверто відскочила.

Найкращі нагоди відкрити рахунок змарнували Жіго та Ларссон. Перший на 66-й хвилині замкнув навіс з глибини ударом головою у поперечину, а другий на 70-й вистрілив з правого краю штрафного – Боруц парирував. Крім того, в активі господарів було кілька хороших подач і прострілів. Легія практично нічим не відповідала, однак на 77-й хвилині саме гості могли забити: Кастраті, який замінив Харатіна, обіграв Ломовицького й подав у карний майданчик, а Емрелі замкнув головою в дальній кут – стійка врятувала Спартак! Це був передостанній момент поляків у зустрічі.

Спартак ліз уперед всіма силами, намагаючись дотиснути варшавяків, але замість тріумфу в атаці москвичі потрапили у полон. На 90+3-й хвилині Мучі прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний, а усі захисники господарів не змогли дотягнутись до м'яча – Кастраті ж, відірвавшись від Джикії, пробив у порожні ворота. 0:1! Одразу після цього гості забили й другий гол внаслідок виходу віч-на-віч, але лайнсмен скасував гол через офсайд.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Легії.

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