Легія вирвала перемогу над Спартаком у першому турі Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів матчу на Футбол 24.

Московський колектив впевненіше провів як перший тайм, так і другий. Чого лише варта статистика ударів, яка була на користь Спартака (23:7). Але футбольне везіння нині було на стороні Легії, за яку з перших хвилин грав Ігор Харатін.

Легія у компенсований час вирвала перемогу над Спартаком у Москві – Харатін зіграв 59 хвилин

Поляки додали лише наприкінці зустрічі і це принесло результат. Мучі лівим флангом ефектно пробрався до володінь Максіменка, прострілив, а на передачу відгукнувся Кастраті, вразивши порожні ворота. За кілька миттєвостей вже й пролунав фінальний свисток – мінімальна перемога команди українця.