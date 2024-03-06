Саррі вважає, що його цикл у Лаціо закінчено, інформує TMW. Після трьох нестабільних років тренеру так і не вдалося вирішити цю проблему – схоже, він не зміг достукатися до тих футболістів, які опинилися в його розпорядженні. Раніше Саррі наполягав на підписанні інших гравців і вимагав від клубного керівництва продажу кількох лідерів.

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Якщо президенту "орлів" Клаудіо Лотіто не вдасться переконати Саррі продовжити контракт із клубом, влітку у Лаціо буде новий наставник. В останні дні президент недвозначно дав зрозуміти, що його зв'язок із клубом нерозривний – на відміну від тренера. Повідомляється, що новим наставником римлян може стати Сержіу Консейсау, який зараз працює з Порту.

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