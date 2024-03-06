Сарри считает, что его цикл в Лацио окончен, информирует TMW. После трёх нестабильных лет тренеру так и не удалось решить эту проблему – похоже, он не смог достучаться до тех футболистов, которые оказались в его распоряжении. Ранее Сарри настаивал на подписании других игроков и требовал от клубного руководства продажи нескольких лидеров.

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Если президенту "орлов" Клаудио Лотито не удастся убедить Сарри продлить контракт с клубом, летом у Лацио будет новый наставник. В последние дни президент недвусмысленно дал понять, что его связь с клубом неразрывна - в отличие от тренера. Сообщается, что новым наставником римлян может стать Сержиу Консейсау, который сейчас работает с Порту.

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