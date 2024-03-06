Баварія розгромила Лаціо у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд гри.

Баварія перевернула все на свою користь за 8 хвилин наприкінці першого тайму – відзначились Кейн та Мюллєр. Слід відзначити невдалий вечір Чіро Іммобіле. Перед голами суперника капітан Лаціо змарнував хороший шанс, а потім ще й "привіз" біля власних воріт.

Баварія взяла розгромний реванш у Лаціо та вийшла в 1/4 ЛЧ – "червона машина" нарешті завелася, Кейн оформив дубль

По перерві Баварія добила Лаціо. Проведель парирував удар Сане, але прямо на ногу Кейну. 3:0 – Мюнхен взяв впевнений реванш і крокує до чвертьфіналу ЛЧ.