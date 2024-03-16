Евертон не зміг обійтися без скандалів навіть під час зборів, які мали розрядити атмосферу.

Через Кубок Англії і матчі збірних "іриски" отримали аж 21 день перерви між турами АПЛ. Головний тренер Шон Дайч вирішив організувати міні-збір в теплій Португалії, щоб трохи підняти настрій підопічним.

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Не обійшлося без неприємних інцидентів, стверджує Daily Mail. На командному обіді Дайч підійшов до захисника Нейтона Паттерсона і жартома дав йому ляпаса. Втім, удар вийшов доволі сильним – шокований був сам Паттерсон, партнери та відвідувачі ресторану, які сиділи поряд. Ситуацію спробував залагодити Джеймс Тарковскі. Капітан Евертона відвів Дайча та Паттерсона вбік, щоб вони відразу владнали непорозуміння. Тренер "ірисок" попросив вибачення у підопічного, проте неприємний осад все ж залишився.

Евертон не може виграти 11 турів чемпіонату поспіль, а наступний зіграє 30 березня проти Борнмута. Якщо мерсисайдці і там не здобудуть перемогу, то повторять свою антирекордну серію епохи АПЛ, яка була ще в сезоні 1994/95.

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