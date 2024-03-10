Виступ Віталія Миколенка у поєдинку 28-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед не можна занести в актив українцю.

Манчестер Юнайтед впевнено переміг Евертон (2:0), а Миколенко став жертвою тролінгу беттінгової компанії Paddy Power.

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Віталій двічі зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр в обох випадках пробачив українця. В дописі пожартували, порівнявши гру Миколенка з волейболом, а реакція VAR на це була такою: "Ні, нічого подібного".

Додамо, що Віталій провів 29 матчів за "ірисок" у цьому сезоні, записавши до свого активу 2 голи.

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