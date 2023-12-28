"В Дженоа он может играть как треквартиста, то есть атакующий полузащитник, но сейчас я вижу его больше как центрального полузащитника, потому что он умеет находить пространство для себя и хорошо работать в защите. Также у него отличная левая нога, и чем чаще он начинает с глубины, тем более определяющим он может быть.

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Также Руслан может играть и в более продвинутой позиции, чтобы проявить другие качества. Он важный игрок, который повышает качество на тренировках и принятиях решений во время игры", - цитирует Альберто Джилардино издание TuttoMercatoWeb.

Напомним, Малиновский перешел в Дженоа, поскольку оказался вне проекта нового главного тренера Марселя. Нынешняя команда украинца пытается закрепиться в Серии А по возвращении из низшего дивизиона. После 17 туров "грифоны" занимают 13-е место в турнирной таблице.

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