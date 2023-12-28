Тренер Дженоа оценил вклад Малиновского в игру команды – коуч нашел новую позицию игроку сборной Украины
Альберто Джилардино впечатлен игрой Руслана Малиновского за Дженоа. Тренер уверяет, что украинец увеличивает командный уровень футбола.
"В Дженоа он может играть как треквартиста, то есть атакующий полузащитник, но сейчас я вижу его больше как центрального полузащитника, потому что он умеет находить пространство для себя и хорошо работать в защите. Также у него отличная левая нога, и чем чаще он начинает с глубины, тем более определяющим он может быть.
Малиновский поразил руководство Дженоа – спортдир клуба объяснил, за что ценит украинца
Также Руслан может играть и в более продвинутой позиции, чтобы проявить другие качества. Он важный игрок, который повышает качество на тренировках и принятиях решений во время игры", - цитирует Альберто Джилардино издание TuttoMercatoWeb.
Напомним, Малиновский перешел в Дженоа, поскольку оказался вне проекта нового главного тренера Марселя. Нынешняя команда украинца пытается закрепиться в Серии А по возвращении из низшего дивизиона. После 17 туров "грифоны" занимают 13-е место в турнирной таблице.
Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?