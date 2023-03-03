"Хочеться внести певну ясність по Забарному, тому що на тлі майбутнього матчу збірної України ходить доволі різна інформація стосовно його стану і термінів відновлення.

Забарний повернувся до загальної групи Борнмута

Чи тренується він в загальній групі? Ні. Станом на сьогодні Ілля розпочав останній етап відведення, який називається "return to play". На цьому етапі розпочинається робота на полі, в бутсах, гравець робить багато бігової роботи, починає роботу з м'ячем.

Загальна група – це коли гравець виконує все тренування з командою і готується до наступної гри. Це точно не той етап, на якому зараз український захисник.

Коли очікувати Забарного на полі? Як правило, останній етап відведення триває від 2 до 6 тижнів, в залежності від стану гравця і прогресу. Здається Гарі О'Ніл трохи лукавив, говорячи про те, що гравець відновиться у кінці квітня. Зважаючи на той факт, що Ілля на полі, його можна очікувати трохи швидше. Можливо, він встигне відновитися до матчу на Вемблі, але питання до тренерів чи варто розраховувати на гравця без ігрового тонусу", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Забарний перейшов у Борнмут 31 січня і обійшовся представнику АПЛ у 22,7 млн євро, однак досі не дебютував за новий клуб. Якнайшвидше відновлення Іллі вкрай важливе для збірної України, яка вже 26 березня зіграє перший поєдинок відбору на Євро-2024 проти Англії. Раніше повідомлялося, що українець вибув приблизно на 4 тижні та не допоможе національній команді у цьому поєдинку.

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