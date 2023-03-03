"Хочется внести определенную ясность по Забарному, потому что на фоне предстоящего матча сборной Украины ходит довольно разная информация касаемо его состояния и сроков восстановления.

Забарный вернулся в общую группу Борнмута

Тренируется ли он в общей группе? Нет. На сегодняшний день Илья начал последний этап отвода, который называется "return to play". На этом этапе начинается работа на поле, в бутсах, игрок делает много беговой работы, начинает работу с мячом.

Общая группа – это когда игрок выполняет всю тренировку с командой и готовится к следующей игре. Это точно не тот этап, на котором сейчас украинский защитник.

Когда ожидать Забарного на поле? Как правило, последний этап отведения длится от 2 до 6 недель, в зависимости от состояния игрока и прогресса. Кажется Гари О'Нил немного лукавил, говоря о том, что игрок восстановится в конце апреля. Учитывая тот факт, что Илья на поле, его можно ожидать немного быстрее. Возможно, он успеет восстановиться к матчу на Уэмбли, но вопрос к тренерам стоит ли рассчитывать на игрока без игрового тонуса", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, Забарный перешел в Борнмут 31 января и обошелся представителю АПЛ в 22,7 млн евро, однако до сих пор не дебютировал за новый клуб. Скорейшее восстановление Ильи крайне важно для сборной Украины, которая уже 26 марта сыграет первый поединок отбора на Евро-2024 против Англии. Ранее сообщалось, что украинец выбыл примерно на 4 недели и не поможет национальной команде в этом поединке.

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