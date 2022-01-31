"Яремчук нікуди не переходить! Все нормально, все гаразд. Інформація вийшла абсолютно незрозуміла. Щось придумали собі португальські журналісти.

Яремчук може стати одноклубником Миколенка – Бенфіка вирішила продати українця

Роман абсолютно комфортно почувається у Бенфіці. Наскільки я розумію, тренер ним так само абсолютно задоволений. У Яремчука все гаразд, він залишається у Бенфіці. Все спокійно", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, раніше ЗМІ сватали Яремчука в Евертон – буцімто українець не виправдав сподівань і "орли" готові відпустити його за 17 млн євро.

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