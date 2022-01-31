Нападник Бенфіки в останній день трансферного вікна може змінити клубну прописку. У послугах гравця збірної України зацікавлений Евертон.

Лісабонці вирішили виставити 26-річного форварда на трансфер. Вже сьогодні, 31 січня, Роман Яремчук може покинути Бенфіку, яка хоче отримати за гравця 17 млн євро. Про це повідомляє Cofina Media.

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Португальське видання стверджує, що нападник не виправдав очікувань, тому "орли" готові відпустити його за ту ж суму, за яку придбали. Це дозволить зберегти в клубі лідера атаки – уругвайця Дарвіна Нуньєса, яким активно цікавляться топ-клуби.

На українця начебто вже є претендент. Евертон шукає форварда і розглядає Яремчука як один із варіантів підсилення. Відповідно, на фініші трансферного вікна кількість українців у таборі "ірисок" може зрости – 1 січня туди перейшов Віталій Миколенко.

Нападник збірної України перебрався в Бенфіку з Гента влітку 2021-го за 17 млн євро, підписавши 5-річний контракт. За півроку Яремчук забив 7 голів і віддав 6 асистів у 29-ти матчах.

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