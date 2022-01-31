"Яремчук никуда не переходит! Все нормально, все в порядке. Информация вышла совершенно непонятная. Что-то придумали себе португальские журналисты.

Яремчук может стать одноклубником Миколенко – Бенфика решила продать украинца

Роман абсолютно комфортно чувствует себя в Бенфике. Насколько я понимаю, тренер им так же абсолютно доволен. У Яремчука все хорошо, он остается в Бенфике. Все спокойно", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, ранее СМИ сватали Яремчука в Эвертон – якобы украинец не оправдал надежд и "орлы" готовы отпустить его за 17 млн ​​евро.

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