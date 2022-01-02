Наставник Айнтрахта не надто вдало розпочав 2022 рік. Сьогодні, 2 січня, Гласнер впав під час їзди на електросамокаті. Тренер зламав вилицю (кістку обличчя) і був прооперований в одній із лікарень Франкфурта, інформує офіційний сайт клубу.

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Сьогоднішнє тренування команди проводили асистенти Гласнера. Очікується, що 47-річний австрієць повернеться до роботи через кілька днів. "На жаль, я втратив пильність і впав. Обличчя набрякло, але в цілому все нормально. Могло бути значно гірше", – заявив постраждалий тренер.

До слова, у поточному сезоні франкфуртська команда посідає 6 місце турнірної таблиці Бундесліги, набравши 27 очок. Гласнер очолив "орлів" влітку 2021-го, перебравшись із Вольфсбурга, який вивів у Лігу чемпіонів. Перед тим на чолі "вовків" протистояв українським командам у Лізі Європи – Шахтарю й Олександрії.

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