Наставник Айнтрахта не слишком удачно начал 2022 год. Сегодня, 2 января, Гласнер упал во время езды на электросамокате. Тренер сломал скулу (кость лица) и был прооперирован в одной из больниц Франкфурта, информирует официальный сайт клуба.

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Сегодняшнюю тренировку команды проводили ассистенты Гласнера. Ожидается, что 47-летний австриец вернется к работе через несколько дней. "К сожалению, я потерял бдительность и упал. Лицо опухло, но в целом все нормально. Могло быть гораздо хуже", – заявил пострадавший тренер.

К слову, в текущем сезоне франкфуртская команда занимает 6 место турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 27 очков. Гласнер возглавил "орлов" летом 2021-го, перебравшись из Вольфсбурга, который вывел в Лигу чемпионов. Перед тем во главе "волков" противостоял украинским командам в Лиге Европы – Шахтеру и Александрии.

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