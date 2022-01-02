Фернандо Паласіо – аргентинський ді-джей і друг дитинства Ліонеля Мессі – в одну мить став однією з найпопулярніших персон на батьківщині.

Сьогодні, 2 січня, Ліонель Мессі отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і залишився на ізоляції в Аргентині. Поки невідомо, коли 34-річний форвард повернеться до гри.

Мессі заразився коронавірусом, а Неймар досі оклигує в Бразилії – невтішні новини з лазарету ПСЖ

В Аргентині розпочали пошуки "винуватця", який міг заразити 7-разового володаря "Золотого м'яча". Підозрюваним став місцевий ді-джей Фернандо Паласіо, який днями був у компанії Мессі на одній із вечірок. Раніше двоє людей, які були на іншій вечірці за участю музиканта, теж здали позитивні тести. Підозри впали саме на Паласіо, повідомляє Mundo Deportivo.

"Люди, з вами все добре? Прокинувся і побачив своє ім'я у трендах Twitter, бо я начебто заразив Ліонеля Мессі коронавірусом. Мене навіть назвали вбивцею, а також надіслали низку не дуже приємних повідомлень з погрозами. У мене немає COVID-19 і я не заразив Мессі", – написав Паласіо у Twitter, прикріпивши негативний результат тесту.

"Коли у тебе COVID, а вона просить фотку": як футболісти зустріли 2022 рік – милиці, гранчак і зірковий бебі-бум