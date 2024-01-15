"Чорні зірки" сенсаційно програли Кабо-Верде (1:2) в матчі першого туру Кубка африканських націй, пропустивши гол на останніх секундах.

КАН-2023: Гана продовжила день сенсацій для фаворитів, програвши Кабо-Верде

Як повідомляє Саддік Адамс, один з фанатів Гани напав на тренера Кріса Г'ютона в готелі, де розташувалась команда. Вболівальник ображав і намагався побити фахівця. В ситуацію втрутилися дипломати, а потім фаната затримала поліція Кот-д'Івуару.

Нагадаємо, що збірна Гани перебуває на останньому місці у своїй групі без набраних очок. У наступному раунді "чорні зірки" зіграють проти Єгипту.

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