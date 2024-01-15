"Черные звезды" сенсационно проиграли Кабо-Верде (1:2) в матче первого тура Кубка африканских наций, пропустив гол на последних секундах.

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Как сообщает Саддик Адамс, один из фанатов Ганы напал на тренера Криса Хьютона в отеле, где расположилась команда. Болельщик оскорблял и пытался избить специалиста. В ситуацию вмешались дипломаты, а затем фаната задержала полиция Кот-д'Ивуара.

Напомним, что сборная Ганы находится на последнем месте в своей группе без набранных очков. В следующем раунде "черные звезды" сыграют против Египта.

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