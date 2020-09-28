"Мені здається, Кобіна зачепило, що більшість порушень трактувалися на користь Динамо, коли чіткого розуміння не було. Зрозуміло, що зараз багато хто хоче бачити боротьбу між Шахтарем і Динамо, і, можливо, арбітри підсвідомо в цьому також беруть участь. Тут треба бути обережним, щоб ми не повернулися в 90-ті... Переживаю за це.

Минай – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Я кажу про те, що кожен спірний епізод трактується на користь Динамо. Хочу, щоб у майбутньому арбітри цього уникали, а команди розуміли це і грали обережніше. Кому треба, той все зрозумів", – заявив Метревелі у ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, після 4 турів УПЛ Динамо та Ворскла розташувалися на вершині таблиці – по 10 очок. Слідом ідуть Шахтар і Десна, у яких на два пункти менше.

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