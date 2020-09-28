"Мне кажется, Кобина задело, что большинство нарушений трактовались в пользу Динамо, когда четкого понимания не было. Понятно, что сейчас многие хотят видеть борьбу между Шахтером и Динамо, и, возможно, арбитры подсознательно в этом также участвуют. Здесь надо быть осторожным, чтобы мы не вернулись в 90-е... Переживаю за это.

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Я говорю о том, что каждый спорный эпизод трактуется в пользу Динамо. Хочу, чтобы в будущем арбитры этого избегали, а команды понимали это и играли осторожно. Кому надо, тот все понял", – заявил Метревели в эфире Великого Футбола.

Напомним, после 4 туров УПЛ Динамо и Ворскла расположились на вершине таблицы – по 10 очков. Следом идут Шахтер и Десна, у которых на два пункта меньше.

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