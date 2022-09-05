"Ми приїхали в Одесу, щоб ще раз довести, що Одеса – це Україна, і що це безпечне місто.

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Ми не боялися їхати та хочемо дати одеситам заряд бадьорості. Це наш внесок у перемогу. І нехай росіяни знають, що у нас почуття страху втрачено змалку. Треба буде – ми й у Миколаїв поїдемо.

Я завжди хотів, щоб чемпіонат відновився якнайшвидше. Я особисто не боюся нічого, окрім смерті, адже тільки дурень не боїться смерті", – сказав Поворознюк у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні Інгулець на виїзді розійшовся миром з Чорноморецем. Після 3-х турів підопічні Сергія Лавриненка йдуть у турнірній таблиці УПЛ дев'ятими, маючи у своєму активі 2 пункти.

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