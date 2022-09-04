Команди підійшли до зустрічі на рівних – в обох по 1 пункту після 2 зіграних турів. За перші 15 хвилин можна відзначити момент біля воріт Непогодова, коли він врятував після удару Клименка з лету. Одесити відповіли гострим моментом Юсова – форвард не зміг влучити по м'ячу з лінії воротарського.

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На 33 хвилині Інгулець повів у рахунку: Запорожець прорвався правим флангом, увійшов у штрафний, не помітив супротиву захисників і пробив у дальній кут – Непогодов не зміг врятувати. Кінцівка першого тайму не дозволила Чорноморцю відігратись – загалом аж 1 удар (він же і в площину воріт) від одеситів. Інгулець 5 разів пробивав та має 2 влучання в площину.

Другий тайм розпочався у повільному темпі. Інгулець очікувано не спішив, намагаючись контролювати м'яч. У Чорноморця погано вдавався контроль м'яча, тож про продумані атаки годі було мріяти. На 61 хвилині Плакса створив класний момент для Брагару, але гол все одно був би не зарахований через офсайд.

Максим незабаром втратив ще один момент пробивши на виконання у кут – Паламарчук потягнув. Але після цього Чорноморець і відігрався: Політило навісив з кутового, а Манджрекар Джеймс легко замкнув головою. Перший гол одеситів у поточному сезоні УПЛ.

Брагару продовжив своє марнотратство – Гладкий видав шикарну передачу на Максима, але той з двох спроб не переграв воротаря. Арбітр ще й зафіксував офсайд. Чорноморець і далі був більш активним. Войцеховський замикав навіс зі штрафного, але пробив трохи повз дальню стійку. Подібним чином міг забити Гладкий – небезпечні нагоди в кінці гри виникали виключно зі стандартів.

В компенсований час Інгулець зробив дві вилазки в атаку. Спочатку Марусич не зміг віддати на Сітала у виходів 2-в-1. Пізніше Сітало пробив над воротами, а команди так і не змогли виявити сильнішого.

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