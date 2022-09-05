Головний тренер "моряків" Роман Григорчук пояснив, чому його команді ніяк не вдається здобути першу перемогу в чемпіонаті України.

"Після домашньої нічиєї (з Інгульцем, – прим.) емоції на душі негативні. Я розумію, що ми маємо багато роботи попереду, і це цікаво, нехай буде.

Розкішний гол після сольного проходу у відеоогляді матчу Чорноморець – Інгулець – 1:1

Однак, на жаль, у нас ціла низка гравців низького рівня майстерності. І це все дуже непросто виправити та вдосконалити, це дуже заважає.

Мені це прийняти дуже важко. Я розумію, що до великого футболу нам далеко. Потрібно провести дуже серйозну роботу, щоб вони грали краще", – сказав Григорчук на прес-конференції після матчу з петровцями.

Нагадаємо, напередодні у матчі 3-го туру УПЛ Чорноморець врятував нічию з Інгульцем (1:1). Раніше одесити поступились Вересу (0:1) і розійшлись миром з Металістом 1925 (0:0). Наразі підопічні Григорчука йдуть у турнірній таблиці десятими, маючи у своєму активі 2 очки.

Чорноморець врятувався від поразки у грі з Інгульцем, перервавши свою безгольову серію