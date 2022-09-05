"Мы приехали в Одессу, чтобы еще раз доказать, что Одесса – это Украина и что это безопасный город.

"Это очень мешает": Григорчук нашел причину неудачного старта Черноморца в новом сезоне УПЛ

Мы не боялись ехать и хотим дать одесситам заряд бодрости. Это наш вклад в победу. И пусть россияне знают, что у нас чувство страха потеряно с детства. Надо будет – мы и в Николаев поедем.

Я всегда хотел, чтобы чемпионат восстановился как можно быстрее. Я лично не боюсь ничего кроме смерти, ведь только дурак не боится смерти", – сказал Поворознюк в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне Ингулец разошелся миром с Черноморцем. После 3-х туров подопечные Сергея Лавриненко идут в турнирной таблице УПЛ девятыми, имея в своем активе 2 пункта.

Черноморец спасся от поражения в игре с Ингульцом, прервав свою безголевую серию