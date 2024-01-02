Из-за травмы Александра Зинченко "канониры" могут досрочно прервать аренду Кирана Тирни в Реал Сосьедаде, сообщает Express.

Зинченко серьезно рискует: спортивный врач проанализировал, чем опасна очередная травма украинского легионера Арсенала

Украинец рискует пропустить около 2 месяцев, а дублеры Кивиор и Томиясу выглядят неубедительно. Арсенал не готов столько времени провести со слабым фланговым защитником. Решением проблемы может стать экстренное возвращение Тирни, который не так давно являлся одним из лидеров команды Артеты.

Правда, шотландец и сам постоянно испытывает проблемы со здоровьем. Из-за травм он наиграл за Реал Сосьедад всего 640 минут, однако к концу 2023 года таки набрал форму.

Забарный в Ливерпуль, удивительные причины фиаско Арсенала – игрок сборной Украины в самом интересном клубе АПЛ, месть Зины