"Фараони" зіграли в нічию проти Гани (2:2) у другому турі КАН. Зустріч через травму не зміг дограти нападник Мохамед Салах.

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Як повідомляє EFA, у лідера збірної Єгипту розтягнення підколінного сухожилля лівої ноги. Щонайменше Салах пропустить два матчі й не зіграє до чвертьфіналу, але для цього "фараонам" потрібно ще вийти з групи.

З одного боку, зірка Ліверпуля уник серйозної травми, але з іншого – він ще довго може бути відсутній у команді Клоппа. Наставник мерсисайдців зізнавався перед початком КАН, що волів би, щоб його гравці швидше повернулися в клуб.

Нагадаємо, що збірна Єгипту набрала два бали у двох турах. Лідирує в групі B Кабо-Верде з 6 очками. Мозамбік і Гана мають по одному пункту. В наступному турі збірна Єгипту зіграє проти Кабо-Верде.

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