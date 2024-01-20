КАН, 2-й тур

Гвінея – Гамбія – 1:0

Гол: Камара, 70

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Гвінея зробила крок до виходу в плей-офф, обігравши Гамбію. попри старання в першому таймі номінальних господарів, їм не вдалося вразити ворота суперника. Утім, Гвінея й не дозволила Гамбії створити бодай щось небезпечне біля свого штрафного майданчика. Єдиний гол забив Камара на 70 хвилині матчу.

В групі C лідирує Сенегал з шістьма балами. Гвінея перебуває на другому місці з чотирма очками, а Камерун набрав один пункт. Гамбія не здобула жодного балу й вилітає з турніру.

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