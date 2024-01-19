КАН, 2-й тур

Група B

Кабо-Верде – Мозамбік – 3:0

Голи: Бебе, 32, Мендеш, 51, Кевін, 69

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Кабо-Верде без проблем впорався з Мозамбіком й оформив путівку в плей-офф Кубка Африки. Відкрив рахунок в матчі колишній нападник Манчестер Юнайтед Бебе зі штрафного з 40 метрів. Удар вийшов настільки потужний, що воротар не впорався з ним, хоча правильно вибрав позицію. До слова, Бебе вважається трансферним провалом Манчестер Юнайтед. Він зіграв за манкуніанців лише в семи матчах за три роки й частіше відправлявся в оренди.

У другому таймі Кабо-Верде продовжив побиття суперника. Мендеш подвоїв рахунок, а Кевін забив ще один шедевр в матчі. Ланіні отримав м'яч з-за меж штрафного й пробив на силу. Знову голкіпер Мозамбіку нічим не зміг допомогти своїй команді. Фінальний свисток зафіксував перемогу Кабо-Верде з рахунком 3:0

Таким чином команда Бубішти лідирує з шістьма балами в таблиці. Єгипет має два очки, Гана набрала один пункт, як і Мозамбік.

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