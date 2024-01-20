"Фараоны" сыграли в ничью против Ганы (2:2) во втором туре КАН. Встречу из-за травмы не смог доиграть нападающий Мохамед Салах.

Кубок Африки: Гамбия оказалась в шаге от вылета из турнира, проиграв Гвинее.

Как сообщает EFA, у лидера сборной Египта растяжение подколенного сухожилия левой ноги. По меньшей мере Салах пропустит два матча и не сыграет до четвертьфинала, но для этого "фараонам" нужно еще выйти из группы.

С одной стороны, звезда Ливерпуля избежал серьезной травмы, но с другой – он еще долго может отсутствовать в команде Клоппа. Наставник мерсисайдцев признавался перед началом КАН, что предпочел бы, чтобы его игроки побыстрее вернулись в клуб.

Напомним, что сборная Египта набрала два балла в двух турах. Лидирует в группе B Кабо-Верде с 6 очками. Мозамбик и Гана имеют по одному пункту. В следующем туре сборная Египта сыграет против Кабо-Верде.

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